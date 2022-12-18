Malazgirt’te “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz” projesi tam not aldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde 8 müzik öğretmeni ve 9 üniversite öğrencisinden oluşan koro, 2 aylık eğitimin ardından izleyicinin karşısına çıktı.

Malazgirt’te 8 öğretmen ve 9 üniversite öğrencisinden oluşan koro, Şef Mehmet Aytekin öncülüğünde 150 saatlik eğitimlerini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen 100 eserden oluşan repertuarla ilk konserini KYK Kız Öğrenci Yurdunda veren koro tam puan aldı. Konserin ardından bir açıklama yapan Şef Mehmet Aytekin, “Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bu projeyi yürüttük. Projemiz ‘Şarkılar Bizi Söyler, Bizde Şarkı Söyleriz.’ Milli Eğitim Bakanlığımızın 81 ilde yürüttüğü bir proje. Bizlerde bir koro oluşturduk. Bu koromuza müzik öğretmenlerimiz de destek verdi” dedi.

Koroya katılan öğrencilerden Sevcan Öter ise “Bizim için çok keyifli bir proje oldu. Milli Eğitim Bakanlığımıza bu güzel projesinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konsere Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve eşi Nebahat Er Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.