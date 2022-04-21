Malazgirt’te resim sergisi açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde merhum ressam Saruhan Yaman anısına sergi düzenlendi.

Selçuklu Mahallesi’nde bulunan Malazgirt Müzesinde düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Kültür Müdiresi Sevil Yaman Acaroğlu ve diğer protokol üyeleri yaptı. Merhum Ressam Saruhan Yaman anısına açılan sergide sergilenen eserleri tek tek inceleyen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, serginin Mazgirt Zaferi’nin ruhuna uygun olduğunu belirterek, “Malazgirt Zaferi ve Malazgirt ruhuna uygun resimler yapan merhum ressam Saruhan Yaman’ı rahmet ile anıyorum. Çok değerli ve çok güzel eserler var. Malazgirt ruhunu çok güzel bir şekilde anlatmış. Ben tekrar bizlere bu güzel eserleri bırakan merhum ressamımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ise sergilenen eserlerin muhteşem olduğunu belirterek, “Malazgirt ilçemizin önemli değerlerinden olan merhum ressamımız Saruhan Yaman’ı bu sergi ile bir kere daha yad ediyorum. Allah rahmet eylesin inşallah” şeklinde konuştu.

Serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı belirtildi.