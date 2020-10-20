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Malazgirt’te pancar alımı devam ediyor

MUŞ'UN MALAZGİRT İLÇESİNDEKİ ŞEKER PANCARI YETİŞTİRİCİLERİ, ÜRÜNLERİNİN SÖKÜMÜNÜ VE FABRİKANIN PANCAR ALIM MERKEZLERİNE TESLİMATINA DEVAM EDİYOR.

MUŞ 20.10.2020, 16:25
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Malazgirt’te pancar alımı devam ediyor

Muş’un Malazgirt ilçesindeki şeker pancarı yetiştiricileri, ürünlerinin sökümünü ve fabrikanın pancar alım merkezlerine teslimatına devam ediyor.

Şeker pancarı üretimi yapan ilçelerin başında gelen Malazgirt’te, yetiştiriciler ürünlerini yaklaşık bir aydan beridir tarlalarında toplamaya devam ediyor. Zorlu yetiştirme döneminin ardından ürünlerini toplamaya başlayan yetiştiriciler, ürünlerini Malazgirt’teki şeker pancarı alım merkezine teslim etmeye devam ediyor.

Malazgirt’teki pancar üreticilerinin altın yılını yaşadıklarını belirten Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan şeker tadında bir şeker pancarı alım fiyatı beklediklerini söyledi. Başkan Kılıç, “Çok şükür bu yıl şeker pancarı ilçemizde altın yılını yaşıyor. Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa böyle bir verim ile karşılaştık. Ürünlerimiz bire sekiz oranında verim verdi. Bu yıl 100 bin ton pancar alımı yapılması hedefleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 70 bin ton teslim alındı. Tarlalarda kalan şeker pancarı miktarı 35 bin. Havalar böyle giderse, tarlalarda kalan 35 bin ton şeker pancarı da kısa bir süre içinde bitecek. Biz oda olarak Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’ın talimatları ile hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Genel başkamızın talimatları doğrultusunda her daim çiftçilerimizi ziyaret edip, sorun ver sıkıntılarını dinliyoruz. Bugünde burada pancar üreticilerimizi ziyaret edip sorun ve sıkıntılarını dinledik” dedi.

Malazgirt Pancar Bölge Şefliği Saha Yetkilisi Abdulvahap Göre ise geçtiğimiz yıllarda şeker pancarının topraklı gelmesi nedeniyle devletin büyük bir zarara uğradığını, bu yıl ise toprak kısmının ayrıldığını söyledi. Göre, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda firma olarak pancar alım işini biz yapıyoruz. Pancar üreticilerine tüm uyarılarımıza rağmen yinede topraklı ve saplı getiriyorlar. Bizlerde burada pancar alırken topraklarını ayırıp geriye kalanını tartıyoruz. Yani üreticilerimiz topraklı getirseler bile biz burada toprağını ayıklıyoruz. Bu yıl ilçemizin kotası yaklaşık 100 bin ton. Biz şimdiye kadar 70 bin ton alım yaptık. Daha 30-35 bin ton alımımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

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