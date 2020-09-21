Malazgirt’te pancar alım kampanyası törenle başladı

Muş’un Malazgirt ilçesinde pandemi dolayısı ile sade bir törenle 2020 yılı pancar alım kampanyası başladı.

Pancar alım tesislerinde gerçekleşen törene katılan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, tüm pancar üreticilerine hayırlı ve bereketli bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu. Pancar üretiminin ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirten Başkan Tahsin Kılıç, "Değerli çiftçilerimiz bu kampanya hepimize hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız bir yıl olur. Güzel verimli bir yıl olur. Ben özelikle ‘Reflektör’ konusunda hepinize mesaj gönderdim. Yaklaşık 5 bin çiftçimize mesaj gönderdik. Ben şimdi 5 bin adet reflektör siparişi verdim. Bunu İlçe Trafik Müdürlüğüne vereceğim ve bu reflektörleri çiftçilerimize ücretsiz dağıtacağız. Traktörlerinizin arkasında mutlaka reflektör bulundurun. Arabanız yolda kaldıysa mutlaka tedbir alın. Traktörünüz arıza yaptığı zaman mutlaka trafiğe haber verin. Gece aracınızı yolda bıraktığınız zaman biri sizi fark etmiyor ve gelip römorkunuza arkadan vuruyor. Birilerinin hayatına mal oluyor. Traktör römorklarının arkasına takacağınız bir reflektör, kaç tane olası kazayı önlemeyecektir. Ayrıca maske konusuna da dikkat edin. Maskesiz kesinlikle pancar boşatmaya gelmeyin. Maskesiz gelen çiftçilerin pancarı boşaltılmayacaktır” dedi.

Pancar Üreticisi Faruk Doğan da, bu yılki pancar hasadından çok memnun olduklarını dile getirdi. Doğan, “Hayırlısı ile 2020 pancar sezonumuzu açtık. Bu seneki üretimimiz geçen seneye göre daha iyi. İnşallah kazasız belasız atlatırız” ifadelerini kullandı.

Pancar alım sahası yüklenici firma yetkilisi Abdulvahap Güre ise bu yıl içerisinde 95 bin ton pancar alımı yapacaklarını belirtti. Güre, "Bu yıl pancar kotamız 95 bin ton. Şimdi pancar alım sahasında yaklaşık 20 arkadaşla çift vardiya çalışıyoruz. Malazgirt ilçemizin gelirinin yüzde sekseni pancar oluşturuyor. Pancarlarımız yapraklı çamurlu olmazsa günde 2 bin 500 ton pancar boşaltıyoruz. Alanda 3 pancar boşalma makinemiz var. Çift vardiya usulü çalışıyoruz” diye konuştu.

Törende pancar toplama alanına ilk şeker pancarı getiren 3 çiftçiye hediye verildi.