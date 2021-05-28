Malazgirt’te okul yenileme çalışması

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Feyzi Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında tadilat yapıldı.

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı Kurucusu Başkanı Feyzi Akkaya tarafından 1991 yılında yaptırılan Feyzi Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılacak yenileme çalışmaları için Okul Müdürü Ferdi Yağcı, vakıf yönetimi ile irtibata geçti. Hemen harekete geçen vakıf yönetimi, okul binasında yenileme çalışmalarını yaparak tamamladı. Tadilat çalışmaları sonrasında liseyi ziyaret eden Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Tümen Dinçkök’e teşekkür ettiler.

Vakıf tarafından gönderilen ve okulda okuyan öğrenciler pandemi döneminde canlı derslere girebilmelerine olarak sağlayan 150 adet tablet bilgisayarın 10 âdeti ise Kaymakam Demirer, Başkan Altın ve Milli Eğitim Müdürü Kaya tarafından öğrencilere dağıtıldı. Geri kalan 140 tablet bilgisayar ise pandemi kuralları göz önünde bulundurularak okul idarecileri tarafından başka günler içinde peyderpey dağıtılacağı belirtildi.

Feyzi Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine vâkıf tarafından gönderilen tabletlerin yanı sıra, bir adet teknik resim sınıfı, bir adet bilgisayar destekli tam teşekkülü kütüphane, bir adet bilgisayar sınıfı, lisenin tüm kapı ve pencereleri, tüm sınıflar için öğretmen masası ve sınıf dolabı, sınıf askılığı ve öğretmelerin kaldıkları lojmanda diş giydirme, pencere ve iç dizayn tadilat çalışmaları, okulun kalorifer sistemine ekler yapıldı.