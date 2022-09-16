Malazgirt’te muhtarlara seminer verildi

Muş’un Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından köy muhtarlarına "Su Depolarının Klorlanması, Kuduz ve Lenf Kanseri" hakkında semineri verildi.

Kültür Merkezi konferans salonunda Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram’ın katılımı ile köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme semineri ve istişare toplantısı yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından köylerde bulunan su depolarının klorlanması, kuduz vakarında alınacak önemler ve sık rastlanan kanser türleri hakkında bilgiler verildi.

Seminer sonunda muhtarlar ile tanışarak, dilek ve temennilerini dinleyen Kaymakam Göksu Bayram, “Sağlık için köylerimizdeki su depolarımızın mutlaka klorlanması lazım. Köylerimizde yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından birçok köyümüzde parke taşı, su ve yol çalışmaları devam ediyor. Sağlık her şeyden çok önemli. O yüzden köylerimizde bulunan su depolarımızı mutlaka klorlayınız. Bu konuda sağlık ekiplerimiz sizlere her konuda yardımcı olmaya hazırlar" dedi.

Seminer, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.