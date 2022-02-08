Malazgirt’te "Meme Kanseri ve Korunma Yolları" konulu konferans

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Meme Kanseri ve Korunma Yolları" konulu konferans düzenlendi.

Kaymakamlık salonda düzenlenen konferansta konuşan hemşire Ezgi Tekin, kadınlara meme kanseri ve korunma yolları ile ilgili bilgi verdi. Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olduğunu aktaran Tekin, meme kanserinin akciğer kanserinin ardından diğer bütün kanserlerden daha fazla oranda kadınların hayatını tehdit ettiğini dile getirdi.

Tekin, meme kanserinin erken teşhis edildiğinde başarı ile tedavi edilebildiğini ve hastaların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebildiğini dile getirdi.

Konferansa hükümet konağında çalışan kadınlar katıldı.