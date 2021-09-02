Malazgirt’te Kur’an Kursu temeli atıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde 80 yaşındaki Refik Aldırmaz ve hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak Kur’an Kursu’nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Aksungur Mahallesinde gündüzlü 4- 6 yaş grubu çocuklar için yaptırılacak Kur’an Kursu arsa yerini çocukları olmayan Refik Aldırmaz (80) Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayarak, ayrıca yapımı içinde her türlü fedakârlıktan kaçınmadı. Kur’an Kursu’nun temel atma törenine, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Müftü Vekili Bekir Irmak, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Demirer, Kur’an Kursu’nun yapımında emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür ederek, "Bugün burada temelini attığımız Kur’an Kursu’ndaki gayemiz yüz yıl sonrasını düşündüğümüz ahlaklı, vatanına bayrağına ve dinine bağlı nesiller yetiştirmektir. Ben huzurlarınızda Kız Kur’an Kursu’muzun arsasını bağışlayan ve yapımında büyük emek sarf eden, Refik amcamız ve çok kıymetli hayırsever vatandaşlarımıza, inşaatında çalışan teknik arkadaşlarımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Temelini atacağımız Kur’an Kursu’muzun mahallemize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Memleketimizin güzel ahlakla yetişen nesillere ihtiyacı var. Kur’an Kursumuzda buna vesile olacaktır" dedi.

Çocukları olmayan hayırsever vatandaş Refik Aldırmaz, 2 yıl öncede mahallede kendi adına bir cami yaptırdığını belirterek, "Benim kimsem yok, ben ve eşim birde akrabalarım var. Ben iki yıl önce hemen yaptıracağımız Kur’an Kursu’nun yanında birde kendi adıma cami yaptırdım. Bu hayırları yapma sebebim, yarın öbür gün vefat edip gideceğiz en azından arkamızda bıraktığımız bu hayır kurumunda okunacak Kur’an-ı Kerimlerden, yapılacak dualardan ben ve eşime bir hediye gelirse ne mutlu bana” dedi.

Ayrıca Kur’an Kursu’nun mimarı çizimleri yapan mimar Muhammed İkbal Ulaş’ta, Kur’an Kursu’nun proje çalışmalarında büyük destek verdi. Hep birlikte edilen duanın ardından Kur’an Kursu’nun temeline ilk harç döküldü