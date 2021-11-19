Malazgirt’te ‘Köylere Hizmet Götürme Birliği’ toplantısı

Muş’un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında Malazgirt Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, İlçe Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Yunus Şahin, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Kaymakam Demirer, bu yıl birçok köyün su sorununu çözdüklerini belirterek, gelen kaynaklarla köylerin eksiklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi. Hazırlanan raporlar doğrultusunda yıl içerisinde birçok köyün sorununu çözdüklerini aktaran Demirer, "Yanımızda kurum amirlerimiz ile birlikte köy ziyaretlerimizi yaparak vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini yerinde dinleme imkanı buluyoruz. Köylerimizin tüm ihtiyaçlarını biliyoruz. Devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda, köylerimizdeki tüm sorunları çözmeye çalışacağız" dedi.

KHGB Müdürü Yunus Şahin de birliğin gelir ve gideri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Soru ve cevap bölümünün ardından program sona erdi.