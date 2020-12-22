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Malazgirt’te kar yağışı
MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
MUŞ 22.12.2020, 12:03
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MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından Karayolları 116. Şube Şefliği ve Malazgirt Belediyesi ekipleri, temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.Vatandaşlar da iş yeri ve evlerinin önünde biriken karı temizledi.
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