Malazgirt’te kar yağışı

Muş’un Malazgirt ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gece yarısı başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı. Malazgirt Belediyesi ekipleri aralıksız kamyonlarla merkezdeki karı taşırken, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizleyerek yardımcı oldu.

Malazgirt Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de, kapanan köy yollarını açma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ise ana yolları temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçede balık satan seyyar esnaf, eksi derecelerde seyreden havalardan dolayı ateş yakarak ısınarak müşterilerini bekleyeme başladı.