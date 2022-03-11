Malazgirt’te "İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" programı

Muş’un Malazgirt ilçesinde, “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” nedeniyle bir program düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi Öğretmeni Ayşegül Önen, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılında büyük şair Mehmet Akif Ersoy’u minnet ve rahmetle andıklarını söyledi. Önen, “İstiklal Marşımızın 48 saatte yazıldığı söyleniyor. İşte bunu anlamamız lazım. Nasıl bir ruh vardır ki, bu şiiri yazdı. Biz önce bu ruhu kavrayacağız. Mehmet Akif Ersoy’un yaşadığı dönemi anlayacağız. Osmanlıların son dönemlerini, Balkan, Trablus ve Birinci Dünya Savaşını gördü. Bir devletin yavaş yavaş parçalandığını ve İstiklal Savaşı’nı gördü. Bu ruhu içinden gelerek yaşadı. Yoksa böyle bir destansı bir şiiri ortaya çıkarması mümkün müydü” dedi.

Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisinin sunulması ve şiirlerin okunması ile devam eden programda, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencilerinin söylediği İstiklal Marşı dakikalarca ayakta alkışlandı.

Programa Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Hüsamettin Çakan, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Muhammet Bolad, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, STK’lar ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.