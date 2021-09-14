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Malazgirt’te İlköğretim Haftası kutlandı

Muş’un Malazgirt ilçesinde, İlköğretim Haftası kapsamında program düzenlendi.

MUŞ 14.09.2021, 11:29
Malazgirt’te İlköğretim Haftası kutlandı

Muş’un Malazgirt ilçesinde, İlköğretim Haftası kapsamında program düzenlendi.

Hafta dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunduğu programda konuşan Kaya, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Eğitim-öğretimin yeni dönemine umut ve inançla başladığını belirten Kaya, "Yeni eğitim öğretim yılına öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimizle birlikte umutla ve inançla başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizde aşılama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Tek dileğimiz bu pandeminin biran önce sona ermesi. Hem okullarımızda hem de okul servislerinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerimizi aldık. Aileler gönül rahatlığı ile çocuklarını okula gönderebilir. Zaten Milli Eğitim Bakanlığımızca tüm Türkiye’de eğitimin aksamaması için her türlü önlemler alınmıştır" diye konuştu.

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