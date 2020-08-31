Malazgirt’te ilk ders zili çaldı
MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NEDENİYLE İLK DERS ZİLİ ÇALINARAK İSTİKLAL MARŞI OKUNDU.
Muş’un Malazgirt ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı nedeniyle ilk ders zili çalınarak İstiklal Marşı okundu.
Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilk ders zili çalınarak öğretmenler tarafından İstiklal Marşı okunarak eğitim öğretim yılına başlandı. Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, okul müdürü ve öğretmenler katıldı.
Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, temsili zilin çalması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından okulda görev yapan öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunurken, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili gereken tedbirleri almaları ve dikkatli olmalarını istedi.
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