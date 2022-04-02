Malazgirt’te fırınlar denetlendi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde Ramazan ayında faaliyette olan fırınlara yönelik denetimlerine hız verdi.

Malazgirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, üretim alanlarında hijyen, hamur kazanları temizliği, paso bezleri temizliği ve tezgahlar başta olmak üzere her noktayı tepeden tırnağa inceledi. 7 ekmek fırının denetlediği denetimde, ekmek gramajları ve tartılar da kontrol edilirken, pandemi kurallarına titizlikle uyulması gerektiğine dikkat çekildi. Denetimlerde gerekli talimatlara uymayan fırınlara uyarı yapıldı.

Ramazan ayı boyunca denetimlerin sıklaştığını ifade eden ekipler, "Ramazan ayı içinde yoğun çalışan fırın işletmelerine denetimler yapacağız. Hijyene ve fiyat etiketi konusuna dikkat eden esnafımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıda tüketimi için Ramazan ayında da sürekli sahada olacağız" dediler.

Huzurlu bir Ramazan geçirmek için her daim sahada olduklarının altını çizen Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise "Zabıta ekiplerimizce her alanda denetimlerimize devam edeceğiz. Önceliğimiz, halkımızın sağlığı. Bu nedenle Ramazan ayına hazırlıklı girdik. İlçe esnafımız dürüst, temiz ve özenlidir. Bu vesile ile tüm hemşehrilerime hayırlı, bereketli Ramazanlar dilerim" diye konuştu.