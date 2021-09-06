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Malazgirt’te eğitim-öğretimin ilk gününde okul servisleri denetlendi

öğretimin başlaması ile birlikte okul servisleri denetlendi.

MUŞ 06.09.2021, 11:15
Malazgirt’te eğitim-öğretimin ilk gününde okul servisleri denetlendi

öğretimin başlaması ile birlikte okul servisleri denetlendi.

Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, eğitim-öğretimin başlamasıyla ilçenin birçok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu. Yarbay Öner Caddesindeki okullar bölgesi girişinde trafik polis ekipleri okul servislerini tek tek uygulama noktasına çekti. Durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirildi. Denetlemelerde servis araçlarında ‘Dur’ levhası, emniyet kemeri, araç kamerası, dezenfektan, maske olup olmadığı titizlikle kontrol edildi.

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