Malazgirt’te depremzedeler için yardım seferberliği

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Malazgirt Belediyesi ve STK’ların elbirliğiyle depremzedeler için başlattığı yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesinin çağrısı ile vatandaşlar depremzedeler için yardım seferberliği başlattı. İlçedeki spor salonunda toplanan yardım malzemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri, Malazgirt Belediyesi çalışanları, jandarma, öğretmenler ve çok sayıda gönüllü vatandaş tarafından tek tek paketlenerek araçlara yükleniyor.

Yardım malzemelerinin araçlara yüklenmesine Kaymakam Göksü Bayram, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Meclis Başkanı Sait Yıldırım ve Konakkuran Beldesi Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu da yardım etti.

Malazgirt ilçesinde depremin yaşandığı günden beri 3 tır ve 5 kamyon yardım malzemesi yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Malazgirt Kaymakamı Göksü Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın çağrısı üzerine Malazgirt Kaymakamlığında bir araya gelen iş adamları, kanaat önderleri, ileri gelenler, esnaf, STK temsilcileri ve muhtarlar, depremzedelere destek olmak için bir birleriyle yarıştı. İlçeden gönderilen yardım malzemelerinin nakliye işlerini ise ilçedeki iş adamları Tahir Özedağ, Cevdet Uzundemir, Haluk Zeki Öğreten ve Mesut Boğan üstlendi.

Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu öncülüğünde Konakkuran beldesinde toplanan iki araç dolusu battaniye, çocuk elbisesi, bot, mont, ısıtıcı ve yiyecek malzemesi ise Malazgirt Kaymakamlığı yardım toplama ve lojistik destek merkezinde yetkililere teslim edildi.