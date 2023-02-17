Malazgirt’te depremzedeler için yardım seferberliği devam ediyor

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Malazgirt Belediyesi elbirliğiyle depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından başlatılan yardım seferberliği yoğun şekilde devam ediyor. İlçedeki spor salonunda toplanan yardım malzemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri, Malazgirt Belediyesi çalışanları, jandarma, emniyet güçleri, öğretmenler ve çok sayıda gönüllü vatandaşlar tarafından tek tek paketlenerek gönderiliyor.

Yardım malzemelerinin araçlara yüklenmesi çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Göksü Bayram, depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyasının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz sayesinde tüm yaralar sarılacak inşallah” dedi.