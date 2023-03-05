Malazgirt’te depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle ilçeye yerleşen çocuklara yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) tarafından Malazgirt Müzesinde düzenlenen etkinlikte palyaço gösterisi yapıldı, çocuklara film izlettirildi, "Arkeoloji" ve "1071’den 2071’e Zaman Tüneli" Müzesi gezdirildi. Malazgirt Belediyesi tarafından millet bahçesinde düzenlenen yemek programının ardından ADEM kursiyerleri tarafından yapılan oyuncaklar dağıtıldı.

SYDV Müdürü Yakup Bozkurt, depremin yaralarını kısa sürede hep birlikte saracaklarını söyledi. Bozkurt, “Çocuklarımızın moral ve motivasyon açısından bir nebze de olsa yüzlerini güldürmek için düzenlediğimiz bu etkinlik güzel görüntülere sahne oldu” dedi.

Adıyaman Kahta’dan depremzede olarak gelen Alev Yıldırım ise kentte en iyi şekilde ağırlandıklarını dile getirerek, “Buraya akrabalarımızın yanına geldik. Ben, eşim ve çocuğum buraya geldik. Bu şekilde toparlanmaya çalışıyoruz. Çok kötü bir deprem yaşadık, baya bir sarsıldık. Şimdi buralara geldik, gönül isterdi ki orayı bırakmamak ama çocuğumuz için gelmek zorunda kaldık. Biraz kafasını dağıtsın, dinlensin diye. Malazgirt Kaymakamlığına çok teşekkür ederim, sağ olsunlar bizim için çok keyifli ve güzel bir etkinlik düzenlediler. Çocuğum için çok güzel oldu. Sinema izlettiler, palyaçolar vardı, hediyeler dağıtıldı. Bir nebzede olsa çocuğumu böyle mutlu görmek beni az da olsa motive etti” şeklinde konuştu.