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Malazgirt’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI.

MUŞ 29.10.2020, 13:23
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Malazgirt’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kutlamalar, Kaymakam Emre Yalçın’ın tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra Alparslan Kız Anadolu Lisesinde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiirler okundu. Program, müzik öğretmenleri ve öğrencilerin Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirmeleri ile son buldu.

Program, Malazgirt Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarında da canlı verildi.

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