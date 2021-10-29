Malazgirt’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muş’un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Dün Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan tören, bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti. Malazgirt Kültür Merkezinde yapılan törenlerde konuşan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, “Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü tüm kalbi duygularımla kutlarım. ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözünü kendine şiar edinen, vatanını ve milletini seven, işine sadakatle bağlı bireyler olarak tüm gücümüzle Cumhuriyetimiz için çalışmalıyız. Kardeşliğini ve beraberliği muhafaza ederek bugüne kadar gelen milletimizin sükûnet ve sağduyu ile bugünleri de atlatacağına olan derin inanç ve güvenle Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım. Başta Sultan Alparslan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları; vatan, devlet, bayrak ve demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ile anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmanın ardından değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlamalara Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Ömer Uysal, Emniyet Müdürü Ahmet Doğan, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.