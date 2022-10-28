Malazgirt’te çelenk sunma töreni

Muş’un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlama programı çelenk sunma töreni ile başladı.

Tören, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marş’ının okunmasıyla son bulan törene, Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, siyasi parti ve STK temsilcileri ile kurum amirleri katıldı.