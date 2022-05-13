Malazgirt’te "Bilim Fuarı" düzenlendi

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu’nda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi düzenlendi.

Öğrencilerin bilimsel bilgi, beceri ve bilime olan ilgi isteklerini arttırmak amacıyla düzenlenen fuarda, öğrenciler birbirinden güzel projelere imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" çerçevesinde öğrencilerin hazırlamış olduğu projeler, Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu bahçesinde sergilendi. Serginin açılış kurdelesini kesen Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Fuara İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.