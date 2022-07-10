Malazgirt’te bayramlaşma töreni

Muş’un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı içinde bulunan Millet Bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer; birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Kaymakam Demirer, "Hepimizi kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberliğimizin en güzel ifadesi olan bayramlar; toplumsal huzurumuzun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diler, tüm İslam aleminin ve özellikle değerli Malazgirtli hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım" dedi.

Daha sonra Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve ilçe protokolü, İlçe Emniyet Müdürlüğünü, Jandarma Komutanlığını, Malazgirt Devlet Hastanesini de ziyaret ederek, hastane personeli ve hastaların bayramlarını tebrik etti.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve beraberindekiler, jandarma personeli ve Özel Hareket Büro Amirliği personelini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.