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Malazgirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Muş’un Malazgirt ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümü törenle kutlandı.
MUŞ 30.08.2022, 12:02
Muş’un Malazgirt ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümü törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi.
Törene Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, cumhuriyet savcıları ve hakimler, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar, gaziler, şehit aileleri, asker ve vatandaşlar katıldı.
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