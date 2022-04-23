Malazgirt’te 23 Nisan coşkusu

Muş’un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program, daha sonra Malazgirt Kültür Merkezi ve Malazgirt Müzesi’nde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından program, minik öğrenciler tarafından sunulan tiyatro ve dans gösterileri ile sona erdi.