Malazgirt’te 1071 Selçuklu Tekstil Kent Atölyesi’nin temeli atıldı
MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın verdiği vaatler arasında yer alan ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenen 1071 Selçuklu Tekstil Kent Atölyesi’nin temeli törenle atıldı.
MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın verdiği vaatler arasında yer alan ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenen 1071 Selçuklu Tekstil Kent Atölyesi’nin temeli törenle atıldı.
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’la birlikte gelen değişim ve dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle ekonomi anlamında verdiği vaatler arasında yer alan ve merakla beklenen tekstil kent projesi ile ilgili somut adımlar atıldı. DAKA ve Malazgirt Belediyesinin imkanları ile 2 bin 50 metrekare alana inşa edilecek ve yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil kent atölyesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Açıklamada bulunan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve belediyemizin imkanları ile 2 bin 50 metrekare alana inşa edeceğimiz tekstil kent atölyemizin temelini bugün itibariyle attık. Tekstil kentimizde ilk etapta 200 kişi ile çalışılması düşünülüyor. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl içinde bu 200 kişilik istihdam sayısını daha da yükselteceğiz. Tüm Malazgirt halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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