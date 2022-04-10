Malazgirt’te 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk’ün Atatürk Anıtı’na çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. İlçe Emniyet Müdürü Türk personelin gününü kutlarken, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile tören sona erdi.