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Malazgirtli Yazar Yalçınkaya ikinci şiir kitabını çıkardı

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan Yazar Yakup Yalçınkaya, ‘Kırlangıç’ adlı ilk kitabından sonra ‘İllegal Bir Aşk’ adlı ikinci kitabını çıkardı.

MUŞ 11.12.2021, 10:52
Malazgirtli Yazar Yalçınkaya ikinci şiir kitabını çıkardı

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan Yazar Yakup Yalçınkaya, ‘Kırlangıç’ adlı ilk kitabından sonra ‘İllegal Bir Aşk’ adlı ikinci kitabını çıkardı.

Çocukluğu ilçeye bağlı Bilala köyünde geçen genç Yazar Yakup Yalçınkaya, edebiyat dünyasına kazandırdığı ilk kitabı ‘Kırlangıç’tan sonra ikinci şiir kitabı ‘İllegal Bir Aşk’ı da çıkardı. Edebiyat dünyasına ilk şiir kitabı çalışması ‘Kırlangıç’ ile başarılı bir giriş yapan ve birçok basın yayın organlarında adından söz ettiren Yazar Yakup Yalçınkaya’nın ikinci kitabı ‘İllegal Bir Aşk’ raflarda yeri aldı.

Edebiyat dünyasına ‘Kırlangıç’ ve ‘İllegal Bir Aşk’ adındaki iki şiir kitabı kazandıran Yakup Yalçınkaya; edebiyatı, kitapları, şiir yazmayı çok sevdiğini ve yazılı kaynakların kişilerin ve toplumların yaşamında büyük izler bıraktığını belirtti. Çocukluğundan beri şiir yazdığını belirten Yazar Yakup Yalçınkaya, "Tarihsel olarak Mem ile Zin, Siyabend-ü Xece, Ercişli Emrah ile Selvihan ve Vanlı çobanın Ermeni güzeli Tamara’ya olan aşkının yaşandığı bir coğrafyadayız. Benim şiir kitaplarıma ilham olan olayların bir tanesi bunlar. Bir de özellikle ilk kitabımda vurguladığım gibi ikinci kitabımda da toplumun bütün katmanlarına iniyorum. Kitaplarımda kesinlikle insanların inançlarını, görüşlerini, yaşayış tarzlarını ve düşüncelerini incitmekten kaçınıyorum. Kırlangıç kitabım gibi ikinci kitabımı yazmaktaki en temel amacım duyulmayan seslerin sesi, yaşanmış aşklar ile yaşanacak aşkları yalın bir şekilde dile getirmektir. İlk kitabımda olduğu gibi şiirlerimi okuyunca beni daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum” dedi.

Yazar Yalçınkaya, Kırlangıç’ta olduğu gibi İllegal Bir Aşk’ta sevgiyi, umudu, barışı ve kardeşliği yazdığını dile getirerek, “İlk kitabım ‘Kırlangıç’ hak ettiği değere ulaştığı için çok mutluyum. İkinci kitabım da kitap eleştirmenleri ve edebiyatçıların önerilerine göre ikinci kitabımı şekillendirdim. Umuyorum ki ikinci kitabımda hak ettiği başarıya ulaşacaktır. Yazar olmak ve edebiyata eser kazandırmak gerçekten çok meşakkatli. Benim yazar olarak yolumu aydınlatan, yazdıklarımı değerlendiren ünlü Yazar Ümit Varlık, Gizem Özseyrek’e çok teşekkür ederim. İlk kitabıma destek veren Dionysos Yayınevi, ikinci kitabıma da destek vererek edebiyat dünyasına kazandırdılar. Dionysos Yayınevine ayrı bir parantez açmak istiyorum; bizler gibi genç yazarlara verdikleri destekler çok anlamlı, çok teşekkür ediyorum. İki şiir kitabı yazdım. Üçüncü kitabım ise bir roman olacak. Romanım konusu hakkında Spoiler vermek istemiyorum. Konusu okuyucularım için sürpriz olsun. İlk kitabımı çıkardığım günden beri okuyucularım tarafından çok beğeni aldım. Kitaplarımı satın alarak okuyan tüm okuyucularıma canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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