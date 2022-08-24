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Malazgirt Zaferi’nin 951’ncı yıl dönümünde Gribin konser verdi
Muş’ta Malazgirt Zaferi’nin 951 yıl dönümü etkinliklerinde sahne alan Grup Gripin, sevilen şarkılarını Malazgirtliler için söyledi.
MUŞ 24.08.2022, 22:49
Muş’ta Malazgirt Zaferi’nin 951 yıl dönümü etkinliklerinde sahne alan Grup Gripin, sevilen şarkılarını Malazgirtliler için söyledi.
Malazgirt Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce kişinin izlediği konserde sevilen grup Gripin, hayranlarına müzik dolu bir akşam yaşattı. Konserde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Cengiz Altın, Gribin üyelerine Malazgirt ilçesinin sembollerinden Alparslan heykelini hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."
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