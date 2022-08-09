Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü hazırlıkları

26 Ağustos’ta kutlanacak Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü etkinliklerine davet etti.

İlçe merkezindeki iş yeri sahipleriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Demirer ve Altın, bu yıl düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Demirer, Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü etkinliklerinin startının Malazgirt’ten verileceğini söyledi. Etkinliklerin herkese hitap edecek şekilde planlandığını belirten Demirer, "Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü etkinliklerimiz çok yoğun geçecek. Cumhurbaşkanımız etkinliklerimize teşrifleriyle bizleri onurlandıracak. At yarışları, konserler, çocuklar için eğlenceli oyunlar, en önemlisi de Türk Yıldızları Malazgirt semalarında uçacak, tıpkı eski etkinliklerdeki gibi. Sizlerde biliyorsunuz, iki yıldır pandeminin gölgesinde etkinliklerimizi yaptık. Bu yıl çok şükür etkinliklerimiz çok yoğun geçecek. Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve çarşı merkezimizde etkinlikler olacak. Esnaf kardeşlerimizi şimdiden 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü etkinliklerine davet ediyoruz" dedi.

Etkinliklerle ilgili yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Altın, “Etkinliklerimiz bu yıl çok yoğun geçecek. Kaymakamımız ile birlikte şimdiden sizleri 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü etkinliklerine davet ediyoruz” dedi.

Kaymakam Demirer ve Başkan Altın’a, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebakacak ve Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan da eşlik etti.