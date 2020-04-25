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Malazgirt ovasında 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı

MALAZGİRT OVASI SULAR ALTINDA KALDI; ZARAR BÜYÜYOR

Malazgirt ovasında 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı

MALAZGİRT OVASI SULAR ALTINDA KALDI; ZARAR BÜYÜYOR

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:25
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Malazgirt ovasında 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaklaşık bir haftadır aralıksız yağan yağmur nedeniyle yaklaşık 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı.

İlçe geneli ve köylerinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla yağan yağmur, ilçeden geçen Badışan ve Murat nehirlerinin taşmasına sebep oldu. Yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren ve durmadan yağmaya devam eden yağmur sebebiyle Malazgirt ovasında iki nehir adeta bir oldu. Murat ve Badışan nehirleri kıyısında bulunan yaklaşık 50 bin dekar ekili alan sel suları nedeniyle zarar gördü.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, nehirlerin taşmasıyla yaklaşık 50 bin dekarlık ekili arazimiz zarar gördüklerini ifade ederek, “Yaklaşık bir haftadır aralıksız yağan yağmurdan dolayı ilçemizden geçen Murat Nehri ile Badışan nehirlerimiz taştı. Aralıksız yağan yağmur çiftçilerimizi gerçekten çok mağdur etti. Badışan ve Murat Nehirlerinin suyu yükselince gelip Malazgirt ilçemizde birleşiyor. Tabi iki Nehir birleşince ekili tarım arazilerini önüne aldı gitti. Adeta hiç bir şey bırakmadı. İlkbahar’da ekilen arpa, şeker pancarı ve baharlık buğday ekinlerini sular aldı götürdü. Çiftçilerimiz yağan yağmurdan dolayı ciddi bir zarar gördü. Yağmur durmadan yağmaya devam ediyor. Ürünlerimizin yüzde doksanı sular altında kaldı. İki nehrimizden yükselen sular nedeniyle zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz” dedi.

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