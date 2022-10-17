Malazgirt Millet Bahçesi hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine hayata geçirilen ‘Her Şehre Bir Millet Bahçesi’ projesi Muş’un Malazgirt ilçesinde de hayat buldu.

İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan proje çerçevesinde Malazgirt de millet bahçesine kavuştu. Burada konuşan Belediye Başkanı Cengiz Altın, “Vatandaşlarımıza hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz. İlk günden beri takibini gerçekleştirdiğimiz millet bahçesi projemizin tamamlanmasının ardından bugün açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Okçular Vakfına ve emeği geçen herkese Malazgirtli hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde kullanmalarını dilerim. Malazgirt ilçemiz hızla gelişmeye ve büyümeye devam edecek” dedi

Millet bahçesi açılışına Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcıları Nermin Çankaya ve Pınar Özçulcu, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, MHP İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.