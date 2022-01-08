Malazgirt Kaymakamlığından "Tarihimi Tanıyorum" projesi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Tarihimi Tanıyorum" projesi kapsamında ilçede eğitim gören öğrencilere “1071’den 2071’e Zaman Tüneli Müzesi” gezdirildi.

Sultan Alpaslan ve Türkiye tarihini 1071’den 2071’e görsel olarak tanıtan Malazgirt Müzesi açıldığı gönden beri ilçe halkı ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, öğrencilerle birlikte müzeyi gezerek bilgiler verdi.

Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt’te yapımı tamamlanan 1071’den 2071’e uzanan zaman tüneli Malazgirt Müzesi, çağdaş bir müzecilik anlayışıyla tasarlandı. Müze, Selçuklulardan günümüze tarihsel dönemleri yansıtan animasyon üniteleri, Sultan Alparslan’ın heykeli ve Malazgirt Savaşı görüntüleri ile ziyarete gelen öğrencileri adeta büyüledi.

Kaymakam Demirer, kaymakamlık olarak öğrencileri müzede ağırladıklarını belirterek, “İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizi müzemizde sırayla misafir ediyoruz ve öğrencilerimize Sultan Alpaslan ve Türkiye tarihi hakkında görsel bir şölen şeklinde sunuyoruz. Valimiz İlker Göndüzöz’ün destekleri ve büyük emekleri ile Malazgirt’te yakışır bir müze yaptırdık. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devrettik ve bugün de burada öğrencilerimizle birlikte gezdik. Valimize Malazgirt halkı adına çok teşekkür ediyoruz. Müzemiz tematik bir algıyı ortaya koyuyor. Bu da 1071’den başlayarak ve çıkışta da 2071’e kadar uzanan bir zaman çizelgesi içerisinde tarihi olayları anlatıyor. Aynı zamanda dönemsel canlandırmalarda var. Çocuklarımızın ve gençlerimizin tabii ki her yaşta insanın ilgisini çekebilecek bir ortamda hazırlandı" dedi.

15 Temmuz unutulmadı

Malazgirt Müzesi’nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının 15 Temmuz 2016 tarihli hain darbe girişimine karşı verdiği mücadele ile ilgili animasyonlar da yer alıyor. Müzede, Osmanlı döneminin tarihi dokusunu gösteren Taksim tramvayı, Türkiye Cumhuriyeti ve savaş kahramanları, Bandırma Vapuru ve Mustafa Kemal Atatürk heykeli gibi Türkiye’nin farklı bölgelerini temsil eden kültürel varlıklar ve eserler ile kadın fotoğrafları var. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ve şehitlerimizin fotoğraflarına, bölge halkının günlük hayatta kullandığı araç ve gereçlere, el sanatlarına ve çeşitli malzemelere de yer verilmektedir.