Malazgirt Kaymakamı Demirer’in köy ziyaretleri sürüyor

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, zorlu mevsim şartlarına rağmen köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Demirer, beraberindeki Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile ilçeye en yakın köy olan Beşçatak köyünü ziyaret etti. Okul ziyaretinde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Demirer, hangi meslekleri seçeceklerini sordu. Kaymakam olmak isteyen kız öğrenciye tavsiyelerde bulunan Kaymakam Demirer, kaymakamlık mesleğini kazanması için çalışmasını ve bol bol kitap okumasını söyledi.

Daha sonra taziye evinde vatandaşların dilek ve temennilerini dinleyen Kaymakam Demirer, “Köy ziyaretlerimizin tek amacı tek ağızdan vatandaşlarımızın aracısız dilek ve temennilerini dinlemek. Bugünkü ziyaretimizi de ilçemize en yakın köyümüz olan Beşçatak’a yaptık. Hep birlikte tarihi Malazgirt ilçesine sahip çıkmamız lazım. Cumhurbaşkanımız tarihi ilçemize çok sahip çıkıyor. İlçemize tarihi konumu sayesinde birçok yatırım geldi. İlçemizde halihazırda birçok yatırım devam ediyor” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getiren Beşçatak köyü sakinler ise Demirer ve beraberindekilere teşekkür ettiler.