Malazgirt Kaymakamı Demirer’den okul ziyareti

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile okul ziyaretinde bulundu.

2021-2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretime başlayan Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Demirer, koronavirüs tedbirleri ve okulun fiziki yapısı konusunda incelemelerde bulundu. Demirer, bir araya geldiği öğrencilerden maske mesafe ve hijyen konularına uymalarını da istedi.

Okul idarecileri ile öğretmenlerden okulun fiziki yapısı ve yüz yüze eğitim süreci hakkında bilgi alan Demirer, salgın nedeniyle eğitim öğretimde farklı bir sürecin yaşandığını belirtti. Demirer, "Koronavirüs hastalığını önemsiyoruz. Yüz yüze eğitim veren tüm okullarda öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sağlığı için her türlü tedbir alındı. Kış ayları içinde olduğumuz için okullarımızın fiziki yapısını önemsiyoruz. Öğrencilerimize okulda sorun ve sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını soruyoruz. Çok şükür ilçemizde hiçbir okulumuzda ısınma sıkıntısı yok. Koronavirüs tedbirleri kapsamında herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Alacağımız tedbirlerle ve aşılama çalışmaları ile en kısa zamanda virüsten kurtulacağız" diye konuştu.