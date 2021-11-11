Malazgirt Kaymakamı Demirer, köylülerin dertlerini dinliyor

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçeye bağlı köyleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, SYDV Müdürü Yakup Bozkurt ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin birlikte ilk olarak Hasanpaşa köyünde vatandaşlar ile bir araya geldi. Burada köy okulunu ziyaret eden Kaymakam Demirer, çocuklara korona hastalığını anlatarak, bu hastalıktan korunmanın yollarını anlattı. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Demirer, buradan Kardeşler köyüne geçti. Köyün taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymama Demirer, “Bugün siz değerli vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini yerinde dinlemek istedik. Yanımızda Jandarma komutanımız var, diğer kurum amirlerimiz var. Sizlerin dilek ve temennilerini yerine getirmek için buradayız” dedi.

Son olarak Doğantaş köyüne geçen Demirer, yoğun bir sevgiyle karşılandı. İlgiden dolayı köy sakinlerine teşekkür eden Kaymakam Demirer, onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

İlk defa köylerinde bir kaymakam gördüğünü belirten Sami Ermiş isimli vatandaş, Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyete köylüler adına teşekkür etti.