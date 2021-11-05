Malazgirt Kaymakamı Demirer köy ziyaretlerini sürdürüyor

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek hem vatandaşlarla bir araya geliyor hem de yapılan çalışmaları yerinde inceliyor.

Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, SYDV Müdürü Yakup Bozkurt ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin birlikte ilk olarak Uyanık köyüne giderek vatandaşların dilek ve temennilerini dinledi. Uyanık Köyü Muhtarı Mahsum Temel ve vatandaşlarla köy meydanında görüşmeler yapan Kaymakam Demirer, “Tarihi Malazgirt ilçesine hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Cumhurbaşkanımız tarihi ilçemize çok sahip çıkıyor. İlçemize tarihi konumu sayesinde birçok yatırım geldi. 100 kişilik devlet hastanemiz yapılıyor. İlçemize yapılan yatırımları saymakla bitiremeyiz. Belediyemiz alp ve üstyapı çalışmaları yapmaya devam ediyor. Tarihi ve turistik acıdan çok önemli bir müzemiz açıldı. Gezilecek yerlerin başında gelen 1071 Zafer Anıtı peyzaj çalışmaları ile tamamıyla yenilendi. At yarışlarının yapılacağı parkımızın içinde at yarışı hipodromumuz var. Sportif anlamda da birçok proje hazırlandı ve hepsi hayata geçecek. Ayrıca tekstil kent yapılacak” dedi.

Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyet daha sonra Sırtdüzü köyüne giderek Muhtar Ali Kaya ve köy halkı ile bir araya geldi. Sırtdüzü Okuluna giderek öğrencilere kitap ve oyuncak hediye eden Demirer, daha sonra öğretmenden okulun ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Ardından Beşdam köyüne geçen Demirer, taziye evinde vatandaşlarının dilek ve temennilerini dinledi. Beşdam Karakolunu da ziyaret eden Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyet, karakolda nöbet tutan askerle sohbet ederek onlarla hatıra fotoğrafı çekti.