Malazgirt Kaymakamı Demirer, Danışmendgazi İlkokulunu ziyaret etti

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe merkezindeki Danışmendgazi İlkokulunu ziyaret etti.

Muş genelinde etkili olan kar yağışından dolayı iki günlük kar tatilinden sonra Danışmendgazi İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Kaymakam Demirer, ilk olarak öğretmenlerle bir araya geldi. Toplantı sonrası sınıfları gezen Kaymakam Demirer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile birlikte öğrencilerin ders heyecanlarına ortak oldular. Kaymakam Demirer’in sorduğu soruları hızla çözen öğrenciler, kaymakam ve beraberindekileri çok mutlu etti.

Kaymakam Demirer, okuldaki tüm çocuklara okuma kitabı hediye etti. Kaymakam Demirer’e okul ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Danışmendgazi İlkokulu Müdürü Erhan Aslan eşlik etti.