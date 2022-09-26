Malazgirt Kaymakamı Bayram iki köyde incelemelerde bulundu

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçeye bağlı Kılıççı ve Aynalıhoca köylerini ziyaret etti.

Köylere Hizmet Götürme Müdürü Yunus Emre Şahin ile ilk önce Kılıççı köyüne giden Kaymakam Bayram, muhtar Metin Kılıç tarafından karşılandı. Malazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından cami avlusuna yapılan kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi. Kılıççı köyü muhtarı Metin Kılıç ile sohbet ederek taleplerini dinleyen Kaymakam Bayram, daha sonra Aynalıhoca köyünde yapımı biten içme suyu deposu, kilitli parke taşı ve Kılıççı köyü ve Aynalıhoca köyleri gurup yolunda yapılan sathi kaplama asfalt çalışmalarını inceleyerek köy muhtarı Faruk Ulaş’tan bilgi aldı. Kaymakam Bayram ayrıca yapımı biten muhtar evi, taziye evi ve Aynalıhoca köyü ilköğretim okulunda incelemeler bulundu. Ziyaretlerinde köylerde yapılan çalışmalar hakkında Köylere Hizmet Götürme Müdürü Yunus Emre Şahin’den bilgi aldı.