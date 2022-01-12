Malazgirt FM Akademi Saati Programı sona erdi

MUŞ (İHA) – Muş Alpaslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulunun katkılarıyla akademisyenleri ve alanında uzman kişileri vatandaşlarla buluşturmak amacı ile Öğretim Görevlisi Metin Karaburun’un hazırlayıp sunduğu “Akademi Saati” programı sona erdi.

Aynı zamanda Malazgirt Kaymakamlığı tarafından yerel proje olarak da kabul edilen ve 12 hafta süren “Akademi Saati” programında; eğitim öğretim, kültürlerarası etkileşim ve kariyer, çocuk ve oyun, teknoloji bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, geleceğin meslekleri, afetlerle yaşamayı öğrenmek, kaynaştırma eğitimi, proje eğitimi, tarım ve hayvancılık gibi birçok konu üzerine konuşuldu.

Proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Metin Karaburun, “Radyo, geçmişten günümüze kadar kamu hizmeti gören, topluma eğitim, kültür ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamasında yardımcı olan etkili bir kitle iletişim aracıdır. Radyonun bu işlevlerine bağlı olarak Malazgirt ve çevresinde daha önce akademisyen ve alanında uzman kişilerin farklı zamanlarda bir araya gelerek gerçekleştirdiği bir radyo programının olmadığını tespit ettik. Akademisyenlerin ve alanındaki uzman personellerin halkla daha fazla bilgi ve tecrübe paylaşımı ihtiyacı bu projenin gerekliliğini ortaya koydu. Dinleyicilerin radyo programından elde ettikleri kazanımlarla bilgiyi kavrayarak ve bilginin farkında olarak onu hayatlarında kullanabilmeleri, karşılaştıkları problemlere bilimsel düşünme penceresinden bakarak kendi hayatlarına yön verebilmeleri ve elde ettikleri bilimsel bilgileri etkili şekilde aktarabileceklerini düşünüyorum” dedi.

Öğretim Görevlisi Karaburun, projenin farkındalık oluşturma ve akademik okuryazarlığa ilgi sağlama amacıyla yapıldığını belirterek, “Hayata geçirdiğimiz ‘Akademi Saati’ radyo programı kapsamında akademisyen ve alanında uzman diğer katılımcıları dinleyiciler ile buluşturduk. Akademisyenlerin ve alanında uzman kişilerin bilgi ve tecrübelerini Malazgirt FM’in kapsama ağında bulunan dinleyiciler ile paylaşılmasını amaçladık” diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Karaburun, “Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer’e, Malazgirt MYO Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş’a, radyo ekibinde bulunan Ferit Budak, Tuba Gökdemir, Serhat Çakar’a ve programa gerek stüdyoda konuk olarak gerek ise canlı telefon bağlantısı ile katılan tüm konuklara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Akademi Saati” programına Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, rektör yardımcıları Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Prof. Dr. Murat Aydın Şanda, Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Kaya, Malazgirt MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Duman ve birçok akademisyen ve alanında uzman kişi konuk oldu.