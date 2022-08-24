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Malazgirt doğalgaza kavuşuyor
Muş Malazgirt Belediyesi ile Doğugaz Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
MUŞ 24.08.2022, 12:16
Muş Malazgirt Belediyesi ile Doğugaz Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
İmza törenine Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti MKYK üyeleri, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Doğugaz Genel Müdürü Serhat Demircan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve İlçe Başkanı Kenan Deniz katıldı.
İmza töreninin ardından konuşan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, “Çok şükür halkımıza verdiğiminiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Doğalgaz konusunda her zaman üzerimize düşenin fazlasını yapmaya hazırız. Bu projede belediyemizin tüm imkânlarını seferber ederek doğalgazın vatandaşlarımıza ulaşması için gerekli tüm çalışmaları başlatacağız" dedi.
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