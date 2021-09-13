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Malazgirt çiftçisine 2 milyon 500 bin TL tohum eleme tesisi müjdesi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçede tohum eleme tesisi kurmak için Tarım ve Orman Bakanlığına verilen 2 milyon 500 lira hibe destekli projenin onaylandığının müjdesini verdi.

MUŞ 13.09.2021, 12:49
Malazgirt çiftçisine 2 milyon 500 bin TL tohum eleme tesisi müjdesi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçede tohum eleme tesisi kurmak için Tarım ve Orman Bakanlığına verilen 2 milyon 500 lira hibe destekli projenin onaylandığının müjdesini verdi.


Malazgirt Ziraat Odası çiftçisine daha iyi kaliteli bir hizmet verebilmek için hazırladıkları projelerin tek tek devreye girmeye başladığını söyleyen Başkan Kılıç, çok yakın zamanda yer tespitini yapıp tohum eleme tesisini Malazgirt çiftçisine kazandıracaklarını kaydetti. Malazgirt Ziraat Odasının tohum eleme tesisi için çiftçilerin isteklerine göre cevap verebilecek kapasiteye sahip bir yer açacaklarını ifade eden Başkan Kılış, “Eleme tesisinin yanında farklı projelere de yer vermeyi düşünüyoruz. Tüm çiftçilerimize bize verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Destekleri sonucunda böylesine önemli bir tesisi kendilerine kazandırmayı başardık. Çiftçilerimizin yüzünü güldürmek adına tesisimizin en kısa sürede faaliyete başlayacağını onlara müjdeliyorum. Projemizi destekleyen Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’a, Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz’e, Vekilimiz Mehmet Emin Şimşek’e, İlçe Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüze katkılarından dolayı Malazgirt çiftçisi adına teşekkür ediyorum. Tesisimizin tüm çiftçilerimize ve Malazgirt halkına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.

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