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Malazgirt Belediye Başkanı Altın’dan esnaf ziyareti
MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, esnafı ziyaret ederek ‘hayırlı işler’ dileğinde bulundu.
MUŞ 08.01.2022, 13:13
MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, esnafı ziyaret ederek ‘hayırlı işler’ dileğinde bulundu.
Yüzyıl ile Şehit Ömer Halisdemir caddelerindeki esnafla bir süre sohbet ederek ‘hayırlı işler’ dileğinde bulunan Başkan Altın, "Bilindiği üzere ülkemizde omicron varyantı hızla yayılmakta. Bizde esnafımızı ziyaret ederek 3. doz aşılarını yapmaları için uyarılarda bulunduk. Kontrollü normalleşme süreci Türkiye’mizde devam ediyor. Tek temennimiz bu hastalığın bir an önce bitmesidir. Kontrollü normalleşme sürecimizde kesinlikle maske, mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirmeliyiz. Hastalık bitmedi devam ediyor. O yüzden maskemizi takalım" diye konuştu.