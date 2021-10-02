Köy okulunda ‘Bilim Fuarı’ sergisi

Malazgirt’te bağlı Nurettin Köyü Ortaokulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projesi kapsamında Nurettin Köyü Ortaokulu öğrencileri bilimsel çalışmalarını sergiledi. TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı proje yürütücüsü fen bilimleri öğretmenleri, bu tür proje faaliyetlerinin öğrencilerin bilimsel düşüncelerini geliştirdiğini ve bu bilim fuarını geleneksel hale getireceklerini ifade ettiler.

Nurettin Köyü Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları proje çalışmalarının sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışını Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okul idarecileri ve öğretmenler yaptı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, organizasyonda emeği geçen okul yönetimine, projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu gibi proje ve çalışmaların daha da ileriye taşınarak ilçeyi en iyi şekilde temsil etmesini temenni etti.