Köy okullu öğrencilerden şiir dinletisi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Adıvar Köyü İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen şiir dinletisi büyük beğeni topladı.

Adıvar Köyü İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından ’Bir Şiir Tutun İçinizden O Sizin Şiiriniz Olsun’ adlı şiir dinletisi düzenlendi. Okulda düzenlenen ve katılımcılardan büyük beğeni toplayan şiir dinletisinin ardından açıklamalarda bulunan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, öğrencilerin ve öğretmenlerin okuduğu şiirlerin çok güzel olduğunu söyledi. Ocak, "Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İlçemizde kültür ve sosyal etkinlikler yok denecek kadar az. Ama öğretmen ve öğrencilerimizin bu gibi etkinlikleri ilçemize kazandıracağına inanıyorum. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dinletinin ardından Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından köyde açılan kursa katılan katıların yaptığı el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel de katıldı.