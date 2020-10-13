banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
Maske takmayanlara karantina uygulanacak
Maske takmayanlara karantina uygulanacak
Galata Kulesi'ne ziyaretçi akını
Galata Kulesi'ne ziyaretçi akını
Kangal köpeğinin yürek ısıtan görüntüsü
Kangal köpeğinin yürek ısıtan görüntüsü

Köy okullarına 300 adet meşe palamudu ile 50 adet ceviz fidanı dikildi

MUŞ’TA KÖY OKULLARINDA 300 ADET MEŞE PALAMUDU İLE 50 ADET CEVİZ FİDANI DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MUŞ 13.10.2020, 14:46
2
Köy okullarına 300 adet meşe palamudu ile 50 adet ceviz fidanı dikildi

Muş’ta köy okullarında 300 adet meşe palamudu ile 50 adet ceviz fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Muş İl Milli Eğitim Müdürümüz Enver Kıvanç, okul müdürleri ile birlikte köy okulları bahçesinde fidan dikim etkinliğine katıldı. Etkinlikte köy okulları bahçesinde 300 adet meşe palamudu ile 50 adet ceviz fidanı dikildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
28°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
İmsak 05:42
Güneş 07:06
Öğle 12:55
İkindi 16:01
Akşam 18:34
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2