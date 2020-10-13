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Köy okullarına 300 adet meşe palamudu ile 50 adet ceviz fidanı dikildi
MUŞ’TA KÖY OKULLARINDA 300 ADET MEŞE PALAMUDU İLE 50 ADET CEVİZ FİDANI DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
MUŞ 13.10.2020, 14:46
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Muş’ta köy okullarında 300 adet meşe palamudu ile 50 adet ceviz fidanı dikimi gerçekleştirildi.
Muş İl Milli Eğitim Müdürümüz Enver Kıvanç, okul müdürleri ile birlikte köy okulları bahçesinde fidan dikim etkinliğine katıldı. Etkinlikte köy okulları bahçesinde 300 adet meşe palamudu ile 50 adet ceviz fidanı dikildi.
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