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Korona virüs müzik aletlerine olan ilgiyi arttırdı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs nedeniyle zamanlarının büyük kısmını evde geçiren vatandaşlar müzik aletlerine yoğun ilgi göstermeye başladı.

MUŞ 18.11.2020, 17:25
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Korona virüs müzik aletlerine olan ilgiyi arttırdı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs nedeniyle zamanlarının büyük kısmını evde geçiren vatandaşlar müzik aletlerine yoğun ilgi göstermeye başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığı dolayısıyla evlerinden çıkmamaya özen gösteren vatandaşlar, müzik aletleri kullanarak günlerini geçiriyor. Akustik Müzik Center isminde bir iş yeri açarak müzik aletlerinin satışını yapan müzik hocası Mustafa Eşin, ilçede yaşayan hemen herkessı müziğe yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Eşin, “Korona virüs tedbirleri süresince ilçe halkımızın birçoğu zamanlarını evlerinde geçirmeye gayret ediyor. İlçemizde 7’den 70’e müziğe yoğun ilgi var. O yüzden ilçe halkımız buradan müzik aletlerini alıp evlerinde çalıp söyleyerek zaman geçiriyor. Bizde elimizden geldiğince kendilerine müzik konusunda danışmanlık yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca her türlü müzik aleti tamiri de yapıyoruz. İnşallah ülkemiz ve dünyamız bu korona virüs illetini bir an önce atlatır. Hayat normale döner. Tek temennimiz bu” dedi.
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