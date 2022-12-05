Köpeklere eziyet eden 3 kişiden 1’i tutuklandı

Muş’un Varto ilçesinde köpekleri dövüştürerek eziyet eden ve o anları kameraya alan 3 kişiden 1’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Varto ilçesinde köpek dövüşü yaptırarak hayvanlara eziyet etmekten gözaltına alınan C.K. ve U.T.’nin Varto Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, H.S.’nin ise tutuklandığı belirtildi.