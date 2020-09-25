Konakkuran’da cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı
MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİ KONAKKURAN BELDESİNDE CADDE VE SOKAKLAR TAZYİKLİ SUYLA YIKANDI.
Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran beldesinde cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.
Konakkuran Belediyesinin temizlik ve itfaiye ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı. Belediye ekipleri, belde merkezi ve mahalle ana yollarını tazyikli suyla yıkayıp dezenfekte etti.
Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, pandemi tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları belediye araç parkına kazandırdıkları itfaiye aracı ile tazyikli suyla yıkandıklarını söyledi. Pandemiden dolayı çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ömeroğlu, "Halkımızın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarımız devam ederken, cadde ve sokaklarımızı da tazyikli suyla düzenli olarak yıkıyoruz. Yoğun kullanılan çarşı merkezinde yeni aldığımız itfaiye aracımızla yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Pandemi ile mücadele programı dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
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